Власти Петербурга пересмотрели бюджет на строительство метро

В общей сложности, в адресной инвестиционной программе на 2020 год заложено 13,8 млрд рублей. Фото: Baltphoto

В общей сложности, в адресной инвестиционной программе на 2020 год заложено 13,8 млрд рублей. Фото: Baltphoto

После перераспределения финансов коричневая ветка лишилась более полутора миллиардов рублей. Более миллиарда «сняли» с оранжевой ветки.

Изменения проводились в бюджете адресной инвестиционной программы. Правительство Санкт-Петербурга постановило, что свыше трех миллиардов рублей перенаправит на завершение работ в уже сданных в эксплуатацию станциях городского метрополитена. Ранее на строительство новых станций было выделено 6 млрд рублей, сейчас из них вычли более 2,5 млрд.

Кроме того, на замену эскалаторов на станции «Технологический институт» выделят на 626 млн рублей меньше. Еще 50 млн исключили из сметы на аналогичные работы на «Площади Восстания». Бюджет на строительство перегонов «Беговая» — «Зоопарк» и «Комендантский проспект» — «Шуваловский проспект» также урезали на 650 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы выделили «Метрострою» 200 млн рублей для выдачи зарплат сотрудникам.