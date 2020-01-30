Смольный перечислил 200 млн «Метрострою» на зарплаты сотрудникам

Смольный перечислил 200 млн &#171;Метрострою&#187; на зарплаты сотрудникам
Строительство метро в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Власти Петербурга перечислили 200 млн рублей на счета ОАО «Метрострой». Деньги будут направлены на зарплаты сотрудников.

Платеж осуществил комитет по финансам Петербурге, пишет «Мойка78» со ссылкой на представителей «Метростроя».

По предварительным данным, поступить деньги должны в течение дня, 30 января. Сразу после этого начнется выплата зарплат.

Смольный в лице ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и ОАО «Метрострой» намеревались заключить мировое соглашение. Однако не так давно в арбитражный суд поступил очередной иск к компании. Претензии предъявил смольнинский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Они связаны с неисполнением гарантийных обязательств в отношении станции «Спортивная».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова выпустили из СИЗО.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
деньги зарплаты комитет по строительству метрострой новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЦБ выявил в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 миллиарда
Шесть человек пострадали в аварии в Ленобласти: есть погибший
В Тосно бомж с криминальным прошлым отправил собутыльника на тот свет
С петербургской организации взыскали 1,4 млн исполнительного сбора
Пострадавшие в лобовом ДТП под Лугой находятся в состоянии средней степени ...
Полиция задержала мигранта, совершившего нападения на магазины в Петербурге
Смольный перечислил 200 млн «Метрострою» на зарплаты сотрудникам
В Бермудском треугольнике нашли корабль, пропавший почти 100 лет назад