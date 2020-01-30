Смольный перечислил 200 млн «Метрострою» на зарплаты сотрудникам

Власти Петербурга перечислили 200 млн рублей на счета ОАО «Метрострой». Деньги будут направлены на зарплаты сотрудников.

Платеж осуществил комитет по финансам Петербурге, пишет «Мойка78» со ссылкой на представителей «Метростроя».

По предварительным данным, поступить деньги должны в течение дня, 30 января. Сразу после этого начнется выплата зарплат.

Смольный в лице ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и ОАО «Метрострой» намеревались заключить мировое соглашение. Однако не так давно в арбитражный суд поступил очередной иск к компании. Претензии предъявил смольнинский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Они связаны с неисполнением гарантийных обязательств в отношении станции «Спортивная».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова выпустили из СИЗО.