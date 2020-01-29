КРТИ подал новый иск к «Метрострою»

КРТИ подал новый иск к &#171;Метрострою&#187;
Станция метро "Спортивная". Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил новый иск к ОАО «Метрострой». Заявление подано комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Иск зарегистрирован 27 января, сообщает в материала картотеки арбитражных дел. Как уточнили в КРТИ, причиной обращения в суд стало невыполнение гарантийных обязательств.

«Компания не исполняет их по контракту на строительство второго выхода станции метро «Спортивная», — рассказали в комитете «Коммерсанту».

Второй вестибюль станции «Спортивная» был открыт в мае 2015 года. На станции установили первые в городе траволаторы — горизонтальные эскалаторы-ленты без ступеней. Механизмы работают, однако на перегоне с траволаторами неоднократно замечали протечки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и ОАО «Метрострой» могут заключить мировое соглашение по многомиллионным искам.

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