Власти Петербурга намерены заключить мировое соглашение с ОАО «Метрострой»

ГКУ «Дирекция транспортного строительства»и ОАО «Метрострой» могут заключить мировое соглашение по многомиллионным искам, которые касаются строительства новых станций метрополитена на «фиолетовой ветке».

Как сообщается на портале Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, дирекция требует от компании выплаты в размере 847 млн рублей. В ответ на это «Метрострой» подал обратный иск на сумму 8 млрд рублей. Однако, суд так и не состоялся.

На сегодняшний день рассмотрение дела решили отложить на конец февраля с целью дать время на решение разногласий и урегулирования спора мирным путем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк намерен обанкротить «Метрострой». Банк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Метростроя» несостоятельным.