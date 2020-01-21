Власти Петербурга намерены заключить мировое соглашение с ОАО «Метрострой»

Власти Петербурга намерены заключить мировое соглашение с ОАО &#171;Метрострой&#187;
ОАО "Метрострой". Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

ГКУ «Дирекция транспортного строительства»и ОАО «Метрострой» могут заключить мировое соглашение по многомиллионным искам, которые касаются строительства новых станций метрополитена на «фиолетовой ветке».

Как сообщается на портале Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, дирекция требует от компании выплаты в размере 847 млн рублей. В ответ на это «Метрострой» подал обратный иск на сумму 8 млрд рублей. Однако, суд так и не состоялся.

На сегодняшний день рассмотрение дела решили отложить на конец февраля с целью дать время на решение разногласий и урегулирования спора мирным путем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк намерен обанкротить «Метрострой». Банк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Метростроя» несостоятельным.

метрострой новости спб смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга намерены заключить мировое соглашение с ОАО ...
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете коллекторской деятельности в России
В Петербурге начали вырубать больные вязы и клены
Alibaba будет участвовать в создании новой платежной системы в России
Работы по прокладке газопровода ограничат движение на улице Марата
В Петербурге адресная инвестиционная программа реализована на 83%
В России предложили закрепить в Конституции казачью милицию
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» против ...