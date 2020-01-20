Сбербанк намерен обанкротить «Метрострой»

Сбербанк объявил о намерении банкротить ОАО «Метрострой». Соответствующая информация опубликована в реестре Федресурса.

Банк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Метростроя» несостоятельным.

Как уточнили в ОАО «Метрострой», сейчас стороны находятся в стадии переговоров. Цель их разрешить все споры в досудебном порядке, пишет «Интерфакс».

«Извещение о намерении еще не означает само действие», — добавили в пресс-службе компании.

О намерении банкротить «Метрострой» банк заявляет не впервые. Аналогичное извещение было опубликовано в реестре Федресурса 26 сентября 2019 года. Вслед за Сбербанком о намерении подать заявление о признании «Метростроя» банкротом в арбитражный суд сообщила производственная компания «АБЗ-Дорстрой». Всего, по данным СПАРК, в 2019 году «Метрострой» получил 261 иск с требованиями на 6,6 млрд рублей.