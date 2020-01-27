Отпущенный под домашний арест Александров не вернется на пост директора «Метростроя»

Николаю Александрову принадлежит чуть меньше 25% акций компании, его отец владеет пакетом в 13,6% акций. 21% акций находятся у петербургского комитета имущественных отношений, 25% — у ГУП «Петербургский метрополитен». Фото: Baltphoto

Николаю Александрову принадлежит чуть меньше 25% акций компании, его отец владеет пакетом в 13,6% акций. 21% акций находятся у петербургского комитета имущественных отношений, 25% — у ГУП «Петербургский метрополитен». Фото: Baltphoto

Экс-гендиректору ОАО «Метрострой» Николаю Александрову, выпущенному из СИЗО, принадлежат 25% акций компании, а его отцу — 13,6% акций. Однако вновь возглавить организацию ему вряд ли удастся.

После того, как «Метрострой» возглавил Сергей Харлашкин, дела у компании пошли значительно лучше: город согласился на мировое соглашение и с организации не стали взыскивать более 8,5 миллиардов рублей. В то же время находившегося в заключении бывшего главу «Метростроя» Николая Александрова перевели на более мягкие условия, отправив под домашний арест.

Его подозревают в сговоре и хищении 178 млн рублей из бюджета. При этом Александров и его отец остаются крупными акционерами «Метростроя», их слово по-прежнему имеет вес. Тем не менее, юристы считают, что Александров не сможет сместить Харлашкина. Отец и сын даже выразили готовность продать свои пакеты акций «если скажут», пишет Мойка78.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый руководитель «Метростроя» начал рассчитываться с сотрудниками, не получавшими зарплату.