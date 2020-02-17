Полиция ищет подростков, распыливших перцовый баллончик в электропоезде на «Пионерской»

В Петербурге на станции метро «Пионерская» произошел конфликт с использованием перцового баллончика. Газ распылили в вагоне электропоезда.

Все произошло в воскресенье, 16 февраля, около 20:30. По предварительным данным, конфликт произошел между молодым мужчиной и тремя подростками.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, со слов очевидцев, троица вела себя вызывающе, на что мужчина сделал им замечание. В ходе перепалки один из подростков брызнул в лицо мужчине из газового баллончика, после чего все трое с места происшествия скрылись.

По данному факту правоохранители Приморского района проводят проверку. Устанавливаются личности подростков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в результате инцидента было остановлено движение поездов. По словам свидетелей произошедшего, люди сильно кашляли.

Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».