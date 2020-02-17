В Понтонном женщина чудом выжила после двойного наезда авто

В Колпинском районе Петербурга местная жительница дважды попала под колеса автомобиля. Вначале пешехода сбила Toyota, а затем переехал Hyundai.

Все произошло в понедельник утром, 17 февраля, в поселке Понтонный. На момент аварии пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее откинуло на обочину встречного движения, где проезжала вторая машина.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что полицейские начали расследование конфликта в метро с использованием перцового баллончика.