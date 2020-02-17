На первом этаже университета архитектуры и строительства найден труп вахтера

На первом этаже университета архитектуры и строительства найден труп вахтера
Тело обнаружили на первом этаже пятиэтажного здания. Фото: pixabay

В петербургском вузе обнаружили труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Тело нашли на первом этаже в университете архитектуры и строительства (СПбГАСУ).

В воскресенье, 16 февраля, сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение об обнаружении тела в доме 2 на Курляндской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, погибшим оказался 63-летний уроженец Ленинграда. Мужчина работал в вузе вахтером, оружия не имел.

Тело было направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием пешехода в поселке Понтонный.

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