Конкурсанты проекта «Тучков буян» посетили площадку проектирования парка

Конкурсанты проекта &#171;Тучков буян&#187; посетили площадку проектирования парка
Площадка парка "Тучков буян" с высоты птичьего полета. Фото: park-spb.ru

Архитекторы из восьми компаний, одобренных для проектирования «Тучкова буяна», осмотрели территорию будущего парка.

Кроме того, участники конкурса ознакомились с техническим заданием и концепцией проекта. На строительной площадке архитекторов поприветствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Отметим, что среди отобранных специалистов есть как российские профессионалы, так и представители США, Франции, Японии, Ливана, Нидерландов и Швейцарии.

Теперь у конкурсантов есть чуть больше трех месяцев на детальную разработку проекта. Победитель определится в конце мая, 28-29 числа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению архитектурного критика, создание парка «Тучков буян» может значительно затянуться и стать «второй сценой Мариинского». Это связано со слабо разработанным техническим заданием.

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