Парку «Тучков буян» предрекли судьбу второй сцены Мариинки

Арт-парк «Тучков буян» в центре Петербурга грозит стать очередным спорным проектом. Причиной этого стал недостаточно ответственный подход к составлению технического задания, считает архитектурный критик, автор книги «Архитектура. Как её понимать» Мария Элькина.

В Петербурге объявили финалистов конкурса на разработку проекта парка «Тучков Буян». Отбор прошли восемь команд. Каждой из них предстоит представить свое видение будущего пространства.

Велика вероятность, что будущий проект повторит судьбу второй сцены Мариинского театра и будет раскритикован горожанами и экспертами. Предпосылками к этому стали не проработанное конкурсное задание и непонятный принцип отбора финалистов, отметила Мария Элькина в разговоре с gazeta.spb.ru.

«Из-за того, что техническое задание не прописано достаточно четко, а критерии не сформированы, очень вероятно, что когда мы увидим этот проект, окажется, что он нереализуемый, не нравится петербуржцам и не устраивает правительство. И мы снова окажемся в этаком Петербургском Дне сурка: градозащитные протесты, недострой, все построено плохо, все разочарованы» — считает архитектурный критик.

Элькина добавила, что критерии отбора финалистов и победителей также недостаточно сформированы. Сейчас они содержат технические требования и абстрактное описание того, как парк должен вписываться в контекст. При этом игнорируется качество архитектуры.

«Петербуржцам так и не смогли объяснить, что собственно это будет за парк. Сейчас это очень аморфная история с неплохими участниками, но непонятно, почему отобраны именно они. Как мне кажется, были более удачные конкурсанты», — отметила Мария Элькина.

Арт-парк «Тучков Буян» разместится на участке в границах проспекта Добролюбова и набережной Малой Невы.

В число финалистов вошли «Студия 44» (Петербург), Agence Ter (Франция), Bjarke Ingels Group (США), JV Vogt, (совместно с Herzog de Meuron, Швейцария), Kengo Kuma and Associates (Япония), Michel Desvigne Paysagiste (Франция), «Хвоя»(Петербург) и Praxys paysage & territoire (Франция).

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что урбанисты раскритиковали опрос о наполненности арт-парка в Петербурге. Они считают, что работа была проделана некачественно.