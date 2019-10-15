Урбанист раскритиковал опрос о наполненности арт-парка в центре Петербурга

В Петербурге завершился опрос о тематической наполненности арт-парка на проспекте Добролюбова. Мнение жителей города было собрано неправильным образом, считают урбанисты.

Урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман заявил, что опрос о наполненности арт-парка в Петербурге был проведен некачественно. Основная его ошибка — постановка вопроса.

«Нужно спрашивать ни: «Что вы там ходите видеть?», а «Чем вы любите заниматься в парках?». Чтобы понимать, чем и как люди пользуются. На основе этих данных специалисты должны принимать решение про зонирование и устройство пространства», — сказал Гершман корреспонденту Gazeta.SPb.

Проводить опросы таким образом перестали в Европе и Штатах. Проблема вопроса в том, что люди зачастую отвечают не от себя лично, а представляя условных людей или уже готовое пространство. В свое время с таким методом очень настрадались застройщики, рассказал Гершман. Они спрашивали людей, что те хотят видеть во дворах, и получали ответы: «work out» и «wi-fi». В итоги на тренажерах жители проводили не больше пяти минут, а дворовым wi-fi никто не пользовался. За все лето насчитывалось пять подключений, зимой — ни одного.

При проектировании городских пространств урбанисты советуют задавать вопрос: «Чем вы любите заниматься в парках», либо спрашивать у людей, чего они хотят, но в оффлайн-режиме. За одним столом собираются представители разных групп — дети, студенты, подростки, пенсионеры, молодые пары без детей, семьи, одиночки и другие — и договариваются о том, как будут проводить время в парке. После техническое задание уходит к специалистам. Опыт такой успешно опробован.

«Это считается нормальной практикой для всех городских проектов в Европе, в Штатах, в Москве. Сейчас все парки проходят через эту процедуру в Татарстане. Однако очень часто в России опросы это имитация. Когда людей спрашивают, нужно понимать, для чего задается вопрос и как именно этими данными пользоваться», — заключил Гершман.

Напомним, в Петербурге завершилось голосование на тематическую наполненность парка на проспекте Добролюбова, также известного как арт-парк и «Тучков буян». Больше всего голосов получили главный городской газон — 88%, зимний каток — 84%, ботанический сад — 77%, фонтаны шутихи – 77% и открытая сцена — 75%.