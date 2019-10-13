Петербуржцы выбрали наполнение арт-парка Тучков буян на проспекте Добролюбова

Петербуржцы выбрали наполнение арт-парка Тучков буян на проспекте Добролюбова
Определилась концепция будущего парка. Фото: официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга

В голосовании приняли участие более семи тысяч жителей Санкт-Петербурга.

Сегодня закончилось голосование, в ходе которого горожане выбирали новое наполнение арт-парка Тучков буян. Несколько тысяч петербуржцев приняли участие в голосовании, теперь в парке появятся главный городской газон, зимний каток, ботанический сад, фонтаны-шутихи и открытая сцена.

Ненужными голосовавшие посчитали сувенирную ярмарку, антикварный рынок и военно-патриотическую экспозицию.

Напомним, что 4 сентября завершилось онлайн голосование, в ходе которого жители Северной столицы выбрали название будущего места отдыха: победил «Тучков буян», который набрал 27% ото всех голосов.

Новый парк расширит туристическое кольцо в центре Петербурга. Его строительство финансирует город.

Ранее GazetaSPB сообщила, что с понедельника снизятся тарифы на проезд по платным трассам.

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