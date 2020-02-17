Экс-возлюбленная принца Гарри умерла в 40 лет

Бездыханное тело актрисы нашли в ее доме в Лондоне.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщает CNN. В 40 лет умерла актриса Кэролайн Флэк, чье тело обнаружили в доме в Лондоне. Уточняется, что артистка встречалась с теннисистом Льюисом Бертоном, который недавно обвинил женщину в нападении. Сама актриса в суде уверяла, что вспышка гнева случилась из-за измен спортсмена – она обнаружила его переписки с любовницей. Она призналась, что ударила мужчину по голове, пока тот спал.

Напоминаем, что актриса Кэролайн Флэк в 2009 году встречалась с принцем Гарри. Об их романе рассказали журналисты, что и стало официальной причиной расставания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию. Сейчас они находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.