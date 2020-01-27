Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию
Меган Маркл с супругом, принцем Гарри. Фото: Instagram @duchessofsussex_daily

Во дворце обеспокоены дальнейшей судьбой супругов.

Об этом стало известно 27 января. Обо всем сообщает газета The Times со ссылкой на источники. Принц Чальз и его сын Уильям думают о том, как им вернуть принца Гарри и Меган Маркл обратно в Великобританию. Они готовы предоставить супругам хороший дом, в котором их не потревожат репортеры. Родственники переживают за принца и его супругу, и они ждут их возвращения в любой момент.

Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты. До этого они оба отказались от королевских привилегий и заявили, что будут себя обеспечивать самостоятельно. Происходящее назвали скандалом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принц Гарри впервые рассказал об уходе из королевской семьи. Он отметил, что перед решением об уходе он хотел продолжить свою службу Ее Величеству, Британскому содружеству и британской армии, при этом не пользуясь поддержкой налогоплательщиков. Однако, это оказалось невозможно.

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