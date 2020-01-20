Принц Гарри впервые рассказал об уходе из королевской семьи

Лишившийся титула и королевских полномочий принц Гарри Виндзор публично прокомментировал свой уход, заявив, что хочет, чтобы его семья жила более мирной жизнью.

Выступая с речью перед членами созданной им организации Sentebale, принц отметил, что все пошло не так, как они с Меган Маркл планировали ранее. Принц рассказал, что к этому решению они готовились в течение долгих месяцев. Он отметил, что перед решениям об уходе он хотел продолжить свою службу Ее Величеству, Британскому содружеству и британской армии, при этом не пользуясь поддержкой налогоплательщиков. Однако, это оказалось невозможно.

При этом принц Гарри назвал Великобританию своим горячо любимым и родным домом.

«Это никогда не изменится. Я хочу прояснить: мы никуда не уходим, и уж точно никуда не уходим от вас», — заявил принц во время благотворительного вечера.

Королева Елизавета II, бабушка Гарри, заверила, что его семья — Меган Маркл и сын Арчи, навсегда останутся любимыми членами королевской семьи. Она также добавила в своем официальном заявлении, что поддерживает их желание о независимой жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елизавета II рассказала о судьбе принца Гарри и Меган Маркл после отказа от титулов.