В Ленобласти проверят реку Лугу на загрязнение

В Ленинградской области экоактивисты нашли опасную концентрацию фосфора в ручье Верховском, который впадает в реку Лугу. Росприроднадзор проведет проверку.

Согласно данным общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», загрязнение ручья было обнаружено еще месяц назад, в середине января. Сейчас стало немного почище, но по краям еще видна толстая взвесь химического вещества.

Предполагается, по словам экоактивистов, что это фосфор, поскольку выбросы идут от завода «Фосфорит», который ранее был замечен за сбросом загрязненных сточных вод.

Информацию о загрязнении реки Луги передана в комитет Госэконадзора, природоохранную прокуратуру и департамент Росприроднадзора по СЗФО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор отчитался о загрязнении воды Петербурга.