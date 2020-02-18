Волочкова обвиняет Большой театр в невыплате пенсии

В Большом театре балерину Анастасию Волочкову послали в Пенсионный фонд России для оформления пенсии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГАБТ, театр передал балерине через адвоката все необходимые документы еще в октябре прошлого года.

Ранее Волочкова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что не может получить пенсию, поскольку в Большом театре ей не отдают трудовую книжку. Из-за этого балерина обратилась к адвокату.

Позже она рассказала РИА Новости, что для получении пенсии ей необходимо доказать, что до 2003 года она работала прима-балериной, а не танцовщицей кордебалета.

В театре заявили, что после того, как суд восстановил ее в Большом театре, она не проработала ни одного дня, постоянно уходя в отпуск без сохранения содержания. Руководство театра также посоветовало ей обратиться в ПФР, поскольку именно государство выплачивает пенсию, а не работодатель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова перенесла свадьбу с загадочным возлюбленным.