Грузина, открывшего стрельбу в кафе в Петербурге, приговорили к 4 месяцам колонии

Грузина, открывшего стрельбу в кафе в Петербурге, приговорили к 4 месяцам колонии
Фото: pixabay.com

Гражданин Грузии Кенан Бахтияр оглы Гусейнов открыл стрельбу из автомата в заведении на Товарищеском проспекте, за что отправится за решетку.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении уроженца Грузии, стрелявшего из «калаша» в кафе на Товарищеском проспекте 1 декабря 2019 года. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, мужчина пробудет в колонии строгого режима 4 месяца.

Его осудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Находясь в кафе, нарушитель решил «позабавить» посетителей заведения и начал стрелять из автомата Калашникова, высунувшись в окно. Он успел выстрелить шесть раз и, к счастью, никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое «закладчиков», задержанных в Мурино, суммарно проведут семь лет в заключении.

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