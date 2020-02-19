На красной ветке метро Петербурга остановилось движение поездов

На красной ветке метро Петербурга остановилось движение поездов
Движение восстановлено. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» временно приостановлено.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«В 6.47 от ст. Ветеранов до ст. Пл.Восстания движение временно приостановлено по причине неисправности состава. Движение осуществляется от ст. Девяткино-Пл.Восстания», -говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина убежал в тоннель на станции метро «Бухарестская». Одни очевидцы утверждают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, другие уверены, что в тоннель забежали зацеперы.

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красная ветка метро поезда
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