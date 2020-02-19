Движение на первой линии метро Петербурга восстановлено

Движение на первой линии метро Петербурга восстановлено
Движение восстановлено. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Движение по участку первой(«красной») линии метро Петербурга от станции «Проспект Ветеранов» до «Площади Восстания» полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Устранить неполадки удалось в 7:07.

Напомним, в 6.47 движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» было приостановлено из-за неисправности состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина убежал в тоннель на станции метро «Бухарестская». Одни очевидцы утверждают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, другие уверены, что в тоннель забежали зацеперы.

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красная ветка метро проспект ветеранов
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