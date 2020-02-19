Движение на первой линии метро Петербурга восстановлено

Движение по участку первой(«красной») линии метро Петербурга от станции «Проспект Ветеранов» до «Площади Восстания» полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Устранить неполадки удалось в 7:07.
Напомним, в 6.47 движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» было приостановлено из-за неисправности состава.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина убежал в тоннель на станции метро «Бухарестская». Одни очевидцы утверждают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, другие уверены, что в тоннель забежали зацеперы.