Петербуржец снимал элитную резину с каршерингов и продавал на «Авито»

В Выборгском районе Северной столицы местный житель несколько раз пользовался каршерингом и снимал с авто дорогую резину. Ее он продавал на сайте объявлений «Авито».

По версии следствия все происходило в июле прошлого года. Через приложение «YouDrive» 27-летний мужчина брал в аренду машины и снимал с них элитные шины.

Как сообщили в прокуратуре города, он трижды арендовал автомобили BMW и во время поездок на шиномонтаже снимал с них дорогую резину. На ее место он ставил резину с большим износом. После этого мужчина продавал элитную резину на «Авито».

В результате каршеринговой компании был причинен ущерб в размере 46 тысяч рублей.

Уголовное дело было передано мировому судье.

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