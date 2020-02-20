На Железнодорожной микроавтобус протаранил легковушку

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса. О происшествии рассказали очевидцы.

Авария случилась сегодня, 20 февраля, у дома №5 по Железноводской улице. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что микроавтобус въехал в легковушку. Повреждения на кадрах не зафиксированы.

Обстоятельства столкновения неизвестны. Информация о пострадавших в результате ДТП отсутствует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который снимал элитную резину с каршерингов. За все время мужчине удалось «переобуть» три иномарки.