На Железнодорожной микроавтобус протаранил легковушку

На Железнодорожной микроавтобус протаранил легковушку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса. О происшествии рассказали очевидцы.

Авария случилась сегодня, 20 февраля, у дома №5 по Железноводской улице. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что микроавтобус въехал в легковушку. Повреждения на кадрах не зафиксированы.

Обстоятельства столкновения неизвестны. Информация о пострадавших в результате ДТП отсутствует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который снимал элитную резину с каршерингов. За все время мужчине удалось «переобуть» три иномарки.

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