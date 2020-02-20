На Подвойского мигрант испортил жертве маникюр: он оторвал женщине ноготь, отбирая телефон

В Невском районе Петербурга неизвестный напал на женщину. Он отобрал у жертвы телефон и испортил ей маникюр.

Петербурженка рассказала, что в результате инцидента лишилась ногтя на пятом пальце правой руки. Она также получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, помощь потерпевшей оказали медики в Александровской больнице.

Инцидент случился в среду, 19 февраля, на улице Подвойского. Злоумышленник распылил в лицо жертве газ из аэрозольного баллончика и отобрал у нее силой гаджет за 8 тыс. рублей.

В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался мигрант. Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге. Перекресток не смогли поделить микроавтобус и легковой автомобиль.