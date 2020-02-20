Google выпустила новую версию Android раньше срока

Версия Android 11 доступна для установки на смартфоны Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel XL. Фото: pixabay

Версия Android 11 доступна для установки на смартфоны Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel XL. Фото: pixabay

Американская корпорация Google внезапно выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков мобильных приложений.

Как сообщает портал 9to5google, компания сделала релиз раньше срока. Отмечается, что это произошло для того, чтобы разработчики могли оценить изменения и указать на несовершенства новой ОС.

Версия Android 11 доступна для установки на смартфоны Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel XL.

Одним из главных нововведений стала возможность предоставлять приложениям доступ к микрофону, камере и геоданным только во время работы приложения, а не на постоянной основе, как это происходит на предыдущих версиях.

Также была улучшена работа разблокировки устройства по биометрическим данным, повышена безопасность и передача данных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны опасные для Android приложения.