Стали известны опасные для Android приложения

Несколько десятков Android-приложений китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet оказались опасными для пользователей смартфонов.

Специалистам стало известно, что разработанные им 24 мобильных приложения, которые весьма популярны среди пользователей, запрашивают слишком много разрешений на доступ, ставя под угрозу безопасность личных данных. Например, приложения запрашивают разрешения на съемку фото и видео, запись звука и звонки

Так, приложение Candy Selfie Camera требует доступ к данным о местоположении гаджета, его состоянию и хранилищу файлов. А программа Sound Recorder запрашивает разрешение на доступ к камере, сообщает портал VPNpro.

Опасными также считаются приложения Super Cleaner, Virus Cleaner 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Hi VPN, Free VPN, Candy Gallery, Calendar Lite, Super Battery, Hi Security 2019, Net Master, Puzzle Box, Private Browser, Hi VPN Pro, World Zoo, Word Crossy!, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Music Roam и Word Crush.