В Дании задержали шесть россиян по делу о контрабанде кокаина

Датские правоохранительные органы задержали шестерых российских граждан. Их подозревают в крупной контрабанде наркотического вещества.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на полицию Копенгагена, пятеро из подозреваемых россиян были членами экипажа грузового судна Duncan Island, на котором обнаружили 100 килограммов кокаина.

Всего фигурантами дела о контрабанде запрещенного вещества стали 27 человек. Судно, зарегистрированное под флагом Багамских островов, следовало в Петербург.

Согласно данным по трекингу судна, за последнее время оно совершало остановки в Эквадоре, Панаме, Швеции, Дании и России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что контрабандные сигареты из Белоруссии обнаружены в Петербурге.