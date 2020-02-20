Американский футболист забил гол ягодицами

Американский футболист забил гол ягодицами
Тот самый гол. Фото: www.youtube.com/watch?v=k6R18muvgfY

Спортсмен из Америки поразил своими навыками не только присутствующих на матче людей, но и интернет-пользователей. Футболист отправил мяч в ворота ягодицами.

Невероятный гол забил Калеб Доктер в ходе матча футбольных команд Iowa’s High School Athletic Association. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает портал NEWSru.co.il. Во время игры команда Western Christian Boys «всухую» победила команду школы «Миссури Вэлли» с разгромным счетом 10:0.

Один из забитых голов наверняка должен войти в историю. Калеб Доктер принял подачу углового мяча собственными ягодицами, затем точным ударом отправив мяч в ворота. Отмечается, что это был не случайный рикошет, а намеренный маневр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нидерландская теннисистка Кики Бертенс второй раз подряд завоевала победу вSt. Petersburg Ladies Trophy.

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