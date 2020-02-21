На Богатырском обокрали квартиру врача на шесть миллионов

Полиция Приморского района разыскивает подозреваемого в хищении крупной суммы денег и «ювелирки» из квартиры врача.

Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером в четверг, 20 февраля, в полицию обратилась 54-летняя заместитель главврача одной из больниц. Она рассказала о краже из ее квартиры в доме №55/1 на Богатырском проспекте.

Наряд полиции установил на месте, что неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи от входной двери. Из квартиры он вынес 200 тысяч рублей, тысячу долларов, тысячу евро и ювелирные изделия на сумму 90 тысяч долларов.

Общий материальный ущерб составил более шести миллионов рублей.

Полиция завела уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Решил похмелиться»: в Ленобласти житель украл иконы и медали из-за нехватки денег.