В Петербурге отобрали 1200 волонтеров на ЕВРО-2020

Организаторы чемпионата Европы по футболу 2020 года получили около шести тысяч заявок от петербуржцев, желающих стать волонтерами. По итогам отбора в Петербурге сформировали команду из 1200 человек.

Как сообщает пресс-служба Оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге, в 12 городах-участниках турнира организаторы чемпионата получили почти 40 тысяч заявок от жителей 159 стран, желающих посетить матчи в качестве волонтеров. Этот показатель стал рекордным за всю историю ЕВРО.

Средний возраст набранных волонтеров в Петербурге составляет 26 лет, а самому старшему волонтеру 81 год. Соотношение мужчин и женщин среди волонтеров — 33 на 67% соответственно.

На чемпионат в Северную столицу приедут волонтеры из 48 российских регионов. Также в проведении матчей будут помогать 35 иностранцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что ФСБ опубликовали проект указов об обеспечении безопасности на ЕВРО-2020.