ФСБ опубликовали проект указов об обеспечении безопасности на ЕВРО-2020

ФСБ опубликовали проект президентского указа о мерах безопасности во время проведения ЕВРО 2020 по футболу. Чемпионат будет проводиться в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти с 3 июня по 13 июля 2020 года.

За безопасность будет отвечать межведомственный оперативный штат из 17 человек. В него войдут заместители глав ФСБ, МЧС, МИД, Минообороны, и другие. Об этом сообщает Интерфакс.

Помимо этого, ФСБ определелит зоны, которые возьмут под контроль. Допускать транспорт и людей туда будут только после досмотра. Под охрану в этих местах возьмут объекты различных назначений, для которых необходимы специальные меры по защите от террористических угроз.

В период повышенной безопасности любые акции или пикеты будут проведены только с разрешения органов местных властей.

На опасных производствах на территориях мероприятий данного чемпионата могут быть приостановлены любые работы, которые могут угрожать безопасности.

Также, определятся запретные зоны для полётов, кроме случаев, когда полёт в данном пространстве будет необходим.

Администрациям города и области поручено установить ограничения для транспорта. Кроме этого, в аптеках должны быть необходимые запасы лекарств.

Определены и территории, где запретят продажу алкоголя.

Общественный порядок сохранят МВД и Росгвардия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ потребовала доступ к перепискам пользователей из России.