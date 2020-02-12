ФСБ потребовала доступ к перепискам пользователей из России

Этот процесс, по данным издания, связан с действием "пакета Яровой". Фото: pixabay

Этот процесс, по данным издания, связан с действием "пакета Яровой". Фото: pixabay

Федеральная служба безопасности России потребовала доступ к перепискам российских пользователей. Интернет-ресурсам выслали требование установить спецоборудование.

Требования о предоставлении переписок получили компании из реестра операторов распространения информации. На данный момент в этот список входят порядка 200 организаций. Например, «Авито», «Хабр», Rutube и ряд других, сообщает «Медуза», ссылаясь на текст письма ФСБ. Этот процесс, по данным издания, связан с действием «пакета Яровой».

Владельцев ресурсов просят передать ключи для дешифровки. Круглосуточный доступ к IT-системам запрашивается ещ с лета прошлого года.

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