ФСБ потребовала доступ к перепискам пользователей из России

Федеральная служба безопасности России потребовала доступ к перепискам российских пользователей. Интернет-ресурсам выслали требование установить спецоборудование.
Требования о предоставлении переписок получили компании из реестра операторов распространения информации. На данный момент в этот список входят порядка 200 организаций. Например, «Авито», «Хабр», Rutube и ряд других, сообщает «Медуза», ссылаясь на текст письма ФСБ. Этот процесс, по данным издания, связан с действием «пакета Яровой».
Владельцев ресурсов просят передать ключи для дешифровки. Круглосуточный доступ к IT-системам запрашивается ещ с лета прошлого года.
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