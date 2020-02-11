Стало известно, как защититься от мошенников в Сети

Мошенники по социальной инженерии «разводят» каждого четвертого пользователя сети, используя ссылки и вложения в сообщениях.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на замруководителя по обучению Лаборатории компьютерной безопасности криминалистики Group-IB Анастасию Баринову, рекомендуется внимательно относиться к ссылкам и вложениям в подозрительных письмах и SMS-сообщениях. Также она посоветовала не обращать внимания на сообщения о кодах подтверждения операцию или другую информацию о банковской карте, которую ни в коем случае нельзя распространять. Кроме того, не стоит устанавливать на телефон или ПК какие-либо приложения по просьбе звонящего.

Эксперт призвала использовать сложные пароли и менять их хотя бы раз в полгода, не забывая про дополнительные пароли и уведомления о входе в аккаунт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые популярные пароли у россиян.