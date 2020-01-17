«Андрей» и «солнышко». Названы самые популярные пароли у россиян

Названы самые распространенные пароли у россиян в 2019 году.

В этом списке оказались слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщают «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.

Исследователи собрали около 5 млрд паролей, которые стали известны в результате взломов или утечек данных.

В десятку самых распространенных кириллических пин-кодов попали «любовь», «привет», «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Похожая тенденция наблюдается и в мире в целом. В этом списке оказались популярные пароли из цифр, например — «12345», «11111» или «123321», сообщается в блоге менеджера паролей NordPass.

Часто выбираются наборы последовательных букв на клавиатуре — «qwerty» или «asdfgh».

В качестве пароля часто используют фразу «я люблю тебя». Самым популярным паролем по-прежнему остается слово «пароль».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, среди часто используемых до сих пор числится «12345678», а также его более короткие версии. Первое место он занимает регулярно на протяжении пяти лет – примерно 17% пользователей предпочитает вводить именно его.