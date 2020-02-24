В США оценили калибр российских патронов

В США оценили калибр российских патронов
Патроны. Фото: Pixabay

Винтовочный боеприпас 12.7х55 мм считается одним из самых странных из всех боеприпасов, которые находятся сейчас в использовании. Об этом сообщает The National Interest.

По данным издания, данный калибр полезен для разных целей, ведь у него толстый и короткий корпус, который может метать тяжелые пули на маленьких скоростях.

Первоначальная задумка была в том, что данный боеприпас заменит другой патрон — 9х39 мм, который не мог поражать цели, которые были защищены. Но патрон 12.7х55 мм подходил не только для стрельбы из снайперских винтовок, но и даже ждя штурмовых револьверов.

Самым удачным обозреватель издания Чарли Гао назвал использование боеприпаса 12.7х55 мм в авторматах АШ-12. Ведь в автомате контролировать отдачу легче, чем в пистолете.

В итоге, были сделаны выводы, что патроны 12.7х55 мм непревзойденные, а их использование будет весьма успешно набирать обороты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам придется держать в железных сейфах не только оружие, но и порох, и патроны.

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The National Interest. аш-12 патроны
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