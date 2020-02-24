Экс-капитан СКА Ковальчук перешел в «Вашингтон» и стал одноклубником Овечкина

Экс- капитан петербургского СКА Илья Ковальчук в результате обмена между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перешел из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталс», за который выступает его соотечественник Александр Овечкин.

«Монреаль Канадиенс» обменял россиянина на право выбора игрока в третьем раунде драфта 2020 года, сообщила пресс-служба «Вашингтона».

«Это опытный форвард, который может вносить свой вклад в нашу атакующую игру»,- говорится в сообщении.

В составе хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук дважды стал обладателем Кубок Гагарина. В НХЛ длительное время выступал за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.