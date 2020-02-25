В медучилищах Петербурга появится больше учебных мест

К следующем набору медспециалистов планируется добавить еще 700 мест к 2000 уже существующих. Фото: pixabay.com

К следующем набору медспециалистов планируется добавить еще 700 мест к 2000 уже существующих. Фото: pixabay.com

В связи с нехваткой медсестер в здравоохранительных учреждениях Петербурга в городских медучилища увеличат набор студентов.

Такое распоряжение отдал губернатор Северной столицы Александр Беглов на правительственном заседании во вторник, 25 февраля. Глава города отреагировал на заявление начальника комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, который объяснил, что в больницах наблюдается нехватка медицинского персонала среднего звена.

По мнению чиновника, это связано со слишком высоким конкурсом при поступлении в соответствующие учебные заведения — 3 человека на место. В свою очередь, Беглов поручил увеличить квоты по целевому набору и бюджетным местам в медуниверситеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что половина выпускников медицинских факультетов не работает по специальности.