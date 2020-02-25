Около 50% выпускников мединститутов не работают по специальности

Восполнить нехватку медперсонала среднего звена в клиниках Петербурга только за счет увеличения мест для студентов-медиков не получится. Об этом заявил директор «Петербургского медицинского форума», к.м.н, доцент Сергей Ануфриев

«Проблема состоит в том, что порядка 50% выпускников медицинских институтов не работают по специальности. Увеличение бюджетных мест — это только первый шаг в исполнении кадрового дефицита и врачей, и медицинских сестер. Следующим шагом должны быть системные реформы российского здравоохранения», — рассказал Ануфриев gazeta.spb.ru.

Ануфриев предлагает на государственном уровне принять закон о тарифах в обязательном медицинском страховании, а также увеличить финансирование системы здравоохранения, сделав его бесплатным для граждан, и оставить лишь те лечебные учреждения, которые оказывают высококачественную медицинскую помощь.

«Должна быть оценка качества медицинской помощи с точки зрения затрат на лечение и полученного результата. Для того, чтобы остались именно те клиники, которые работают на уровне клинических рекомендаций, утвержденных во всем мире», — подчеркнул он.

Доцент пояснил, что в больницах должна быть усилена интенсивность работы. Сейчас во многих учреждения персонал уходит после трех часов дня. Но больница должна «24 часа оперировать пациентов», считает Ануфриев.

Напомним, на заседании правительства Петербурга глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что главная причина нехватки среднего медперсонала в учреждениях — высокий конкурс при получении образования, пишет 78.ru. По итогам встречи губернатор Александр Беглов поручил проработать вопрос об увеличении квоты по целевому набору и бюджетным местам для студентов-медиков.