«Вашингтон» обыграл «Виннипег» в дебютном матче Ковальчука

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Матч завершился в серии буллитов со счетом 4:3. Александр Овечкин реализовал победный буллит.

В этом матче за «Кэпиталз» дебютировал Илья Ковальчук.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает третье место в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 84 очка.

Напомним, экс- капитан петербургского СКА Илья Ковальчук в результате обмена между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перешел из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталс», за который выступает его соотечественник Александр Овечкин.

В составе хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук дважды стал обладателем Кубок Гагарина. В НХЛ длительное время выступал за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.