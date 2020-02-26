Ковальчук остался недоволен своей игрой после дебютного матча за «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук остался недоволен своей игрой в дебютном матче за команду.

«Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня «минус два» — нужно исправляться», — сказал Ковальчук, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Матч завершился в серии буллитов со счетом 4:3. Александр Овечкин реализовал победный буллит.

В этом матче за «Кэпиталз» дебютировал Илья Ковальчук.

Напомним, экс- капитан петербургского СКА Илья Ковальчук в результате обмена между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перешел из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталс», за который выступает его соотечественник Александр Овечкин.

В составе хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук дважды стал обладателем Кубок Гагарина. В НХЛ длительное время выступал за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.