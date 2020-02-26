Коронавирус меняет планы на отпуск

Порядка 10% петербуржцев, планировавших отпуск в ближайшие время, отказались от поездки в азиатские страны, а 3% вообще передумали брать отпуска. Среди россиян настроения похожие: каждый восьмой опрошенный (12%) изменил свои планы относительно отпуска из-за коронавируса. Половина изменивших планы, отказались от отпуска, другая половина передумала ехать в Азию.

Такие данные предоставил редакции Gazeta.spb.ru сервис Работа.ру, который провел опрос 2800 пользователей со всей России.

Впрочем, такая невысокая реакция на коронавирус среди отпускников в Петербурге и России связана тем, что сейчас просто для отпусков не сезон. Поэтому на планах большинства россиян относительно отпуска коронавирус пока не сильно не сказался.

А тем временем работодатели России принимают некоторые меры: 5% опрошенных рассказали о выдаче марлевых масок на работе, у 3% отменили командировки, а одному проценту разрешили работать из дома.

Некоторые эксперты считают, что для россиян опаснее коронавируса привычка переносить на ногах простудные сезонные заболевания.