Коронавирус меняет планы на отпуск

Коронавирус меняет планы на отпуск
Вирус меняет планы на отпуск. Фото: pixabay.com

Порядка 10% петербуржцев, планировавших отпуск в ближайшие время, отказались от поездки в азиатские страны, а 3% вообще передумали брать отпуска. Среди россиян настроения похожие: каждый восьмой опрошенный (12%) изменил свои планы относительно отпуска из-за коронавируса. Половина изменивших планы, отказались от отпуска, другая половина передумала ехать в Азию.

Такие данные предоставил редакции Gazeta.spb.ru сервис Работа.ру, который провел опрос 2800 пользователей со всей России.

Впрочем, такая невысокая реакция на коронавирус среди отпускников в Петербурге и России связана тем, что сейчас просто для отпусков не сезон. Поэтому на планах большинства россиян относительно отпуска коронавирус пока не сильно не сказался.

А тем временем работодатели России принимают некоторые меры: 5% опрошенных рассказали о выдаче марлевых масок на работе, у 3% отменили командировки, а одному проценту разрешили работать из дома.

Некоторые эксперты считают, что для россиян опаснее коронавируса привычка переносить на ногах простудные сезонные заболевания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
деньги коронавирус отпуск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус меняет планы на отпуск
Ковальчук остался недоволен своей игрой после дебютного матча за «Вашингтон»
В Ломоносовском районе поймали серийного домушника
Сурков назвал причины своего ухода из Кремля
Водители притерлись при спуске с Володарского моста в сторону Веселого поселка
Сын насмерть избил пожилую мать и выкинул ее тело в реку в Ленобласти
От трудоустройства чаще всего отказываются из-за низкой зарплаты
В ходе обысков в доме бизнесмена в Ленобласти нашли винтовку без номеров