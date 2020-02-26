В Петербурге суд впервые обязал удалить отзыв на «Яндекс.Картах»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал отзыв о компании ООО «ПТФ «Евротест» на «Яндекс.Картах» не соответствующим действительности. Его удаления компания добивалась более полугода.

С заявлением в суд «ПТФ «Евротест» обратилась в августе 2019 года. Поводом для иска стал отзыв о компании, который оставил на «Яндекс.Картах» пользователь Ярослав М., пишет АБН.

Установить личность автора комментария, похоже, так и не удалось. Однако сам отзыв Ярослама М. признали не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию компании.

Сейчас комментарий с «Яндекс.Карт» удален.

Для Россия данная история не нова. Так, в Краснодарском крае удаления негативного через суд добилось агентство недвижимости из Сочи. Однако в Петербурге, по данным картотеки арбитражного суда, компании с подобным иском обращаются впервые.