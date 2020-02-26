Сборная России впервые проиграла на Кубке легенд

Сборная России впервые проиграла на Кубке легенд
Фото: pixabay

Решающий матч завершился со счетом 6:5. До последнего спортсмены боролись за первенство.

Встреча сборной всех звезд и сборной России выдалась непростой. Она завершилась по сирене, но наша команда продолжила играть и смогла забить гол. В результате случился скандал, который разрешился в пользу соперников – победу присудили сборной всех Звезд. Впервые российская команда проиграла в Кубке легенд.

Капитан сборной звёзд Яри Литманен поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду встретиться с болельщиками в 2021 году. Тем временем споры о справедливости победы команды не утихают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, теннисистка Мария Шарапова заявила, что покидает спорт. По ее словам, спортивная карьера была для нее «горой», взбираться на которую было нелегко, однако с ее «вершины» открылся потрясающий вид.

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