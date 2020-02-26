Теннисистка Мария Шарапова заявила, что покидает спорт

Еще в январе Шарапова заявляла, что продолжит участие в соревнованиях. Фото: Wikipedia

Еще в январе Шарапова заявляла, что продолжит участие в соревнованиях. Фото: Wikipedia

Легендарная российская теннисистка Мария Шарапова в возрасте 32 лет заявила о завершении спортивной карьеры.

Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема, заслуженная спортсменка России Мария Шарапова рассказала, что покидает большой спорт, глянцевому журналу Vanity Fair. По словам Шараповой, спортивная карьера была для нее «горой», взбираться на которую было нелегко, однако с ее «вершины» открылся потрясающий вид.

При этом теннисистка отметила, что теперь она готова покорять новые вершины, используя уроки и опыт, извлеченные из прошлого. В общей сложности, Шарапова победила в 36 турнирах WTA в одиночном разряде, а также завоевала три победы в парных турнирах. Её труд был вознагражден более чем 38 миллионами долларов призовых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биатлонистка Катя Вильхельм ждет извинений коллеги Александра Логинова, которого уличили в употреблении допинга.