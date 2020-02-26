Олимпийская чемпионка ждёт от Логинова извинений за допинг

Биатлонистка Кати Вильхельм ждёт искренних раскаяний спортсмена.

Напомним, Логинов на два года лишился возможности участвовать в соревнованиях из-за обвинений в употреблении допинга. В его пробе в ноябре 2013 года нашли запрещенный эритропоэтин. Когда же в 2016 году биатлонист вернулся в спорт, многие не понимали того, что он никак не объясняет произошедшее. Спортсмены из разных стран призывали к извинениям.

Сейчас же, свой комментарий дала и спортсменка из Германии, трехкратная чемпионка олимпийских игр Кати Вильхельм. Она заявила, что ждет извинений и предполагает, что сам Логинов мог чего-то до конца не понимать в то время. Не могла она отметить и тот факт, что его победы на нынешнем чемпионате удивляют, ведь до турнира подобных результатов он не демонстрировал. Вильхельм подчеркнула, что пока предполагать ничего нельзя, но приход полицейских и дальнейшие обыски у Логинова должны стать предупреждением для всех спортсменов. Об этом сообщают РИА-новости.

На прошедшем чемпионате мира по биатлону Логинов смог получить две медали — золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на биатлониста Логинова и его тренера заведены уголовные дела.