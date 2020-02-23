На биатлониста Логинова и его тренера заведены уголовные дела

Эту информацию подтвердил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Напомним, в субботу, 22 февраля, в номерах, находящихся на чемпионате мира по биатлону, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, были проведены обыски.

Позже, появилась информация, что данные меры были приняты из-за старого допингового скандала Логинова, произошедшего в 2015 году и из-за того, что у тренера спортсмена проблемы с аккредитацией.

Чтобы обыск состоялся, всегда необходим разрешающий документ. На основе возбужденного уголовного дела, полиция и произвела обыски.

Если никаких нарушений выявлено не будет, дела будут закрыты. Уже в понедельник свою работу начнут адвокаты Логинова и Касперовича в Италии. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на Владимира Драчева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Логинов не выйдет на масс-старт и думает о завершении карьеры.