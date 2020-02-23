Логинов не выйдет на масс-старт и думает о завершении карьеры

Российский биатлонист Александр Логинов на фоне сообщений об обысках пропустит масс-старт на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Личный тренер спортсмена не исключает, что он может завершить карьеру.

«Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время», — приводит слова тренера Александра Касперовича sportbox.ru.

Касперович подчеркнул, что будет очень жаль, если такой спортсмен завершит карьеру из-за травли.

На трассу в этом сезоне спортсмен еще вернется. Подтверждено, что Логинов примет участие в этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Функционально он готов хорошо, однако ему надо восстановиться психологически, подчеркнул Касперович.

Напомним, 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У биатлониста изъяли телефон, ноутбук и другие личные вещи. Поводом для обысков стало то, что Касперович, якобы, находился на чемпионате мира не по российской аккредитации. В этот же день Логинов принял участие в эстафете. После гонки он заявил, что данная ситуация может ускорить процесс завершения его карьеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Логинов выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.