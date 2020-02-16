Логинов завоевал бронзу в пасьюте на ЧМ в Италии

Российский биатлонист Александр Логинов 16 февраля выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Дистанцию он прошел, допустив один промах.

Первое место в гонке занял француз Эмильен Жаклин. Он преодолел 12,5 км за 31 минуту 15,2 секунды и сумел отстрелять «на ноль». По результатам в спринте Жаклин стартовал в пасьюте шестым.

Серебро чемпионата завоевал норвежец Йоханнес Бё. Младший из братьев допустил два промаха и отстал от Жаклина на 0,4 секунды. Отыграть он сумел три места.

Александр Логинов как победитель вчерашнего спринта стартовал первым. К последнему огневому рубежу он пришел лидером, однако промахнулся и пропустил вперед француза и норвежца.

Россиянин Евгений Гараничев поднялся с 56 места на 34, Никита Поршнев стал 39-м после 22 места в спринте, Матвей Елисеев опустился с 12 места на 55.