В петербургских автобусах появятся разовые билеты в новом дизайне

В петербургских автобусах появятся разовые билеты в новом дизайне
Новый билет. Фото: avtobus.spb.ru

В петербургских автобусах появятся разовые билеты в новом дизайне. Из цифр по-прежнему можно будет сложить «счастливый» номер.

Уже в марте в автобусах «Пассажиравтотранса» наряду с привычной катушкой будут использоваться книжечки с билетами прямоугольной формы.

Как сообщили на сайте городского предприятия, в левой части билета пассажиры увидят его привычные атрибуты, включая наименование перевозчика и стоимость поездки. Правая часть будет представлять собой рекламный блок с информацией о музеях и учебных заведениях, а также телефонами горслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что чаще всего дружбу с коллегами по работе заводят медсестры и продавцы.

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