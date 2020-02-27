Чаще всего дружбу с коллегами по работе заводят медсестры и продавцы

Чаще всего дружбу с коллегами по работе заводят медсестры и продавцы
Дружба. Фото: pixabay

Настоящими друзьями среди коллег на работе могут похвастаться половина трудоустроенных россиян. В ходе опроса выяснилось, что женщины чаше говорят о дружбе с сослуживцами, чем мужчины.

В соответствующем опросе приняли участием 1,5 тыс. работающих граждан от 18 лет.

Согласно данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, друзей среди коллег имеет более половины из респондентов (54%). Также больше всего друзей среди коллег на работе у медсестер (65%), продавцов и менеджеров по логистике (по 61%), учителей и маркетологов (по 56%).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что дружба помогает обезьянам жить дольше.

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